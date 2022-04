Lieber Wien statt St. Moritz: Galeristin Presenhuber über ihre Dependance

Kann man davon ausgehen, dass Sie in Wien nach lokalen Talenten Ausschau halten?

Das ist schon klar, dass es mich interessieren könnte, ein oder maximal zwei KünstlerInnen, wahrscheinlich eher jüngere, aufzunehmen. Aber das wird die Zeit dann zeigen.

Was ist ihre mittelfristige Strategie bei diesen Dependancen? Man sieht einerseits Galerien, die in sehr spezifische Regionen gehen, wo es Sammler gibt – Aspen oder St. Moritz etwa. Und es gibt das Gagosian-Modell, bei dem eine Galerie große Kunsthallen in aller Welt betreibt. Wo würden Sie sich in diesem Feld positionieren?

Ich finde, dass man nicht in solche Orte wie St. Moritz gehen sollte - das ist total cheesy, den Sammlern so nachzurennen. Dadurch, dass die Galerien ja auch offen und zugänglich sind, macht man das für ein städtisches Publikum und nicht nur für zehn Leute, an die man das verkaufen will. Klar, die braucht man auch, aber dazu muss ich nicht extra nach St. Moritz. In Wien kann ich mir schon vorstellen, das sehr langfristig zu machen. Ich wohne ja auch schon lange da, die Kosten halten sich in Grenzen…. Wenn nicht Verluste gemacht werden, dann behält man den Ort.