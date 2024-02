Kings of Leon und Kooks kommen nach Linz

Das Lido Sounds wird um ein Opening mit zwei Bands verlängert: Bevor jeweils mehrere Acts über drei Tage in Linz auf zwei Bühnen stehen, treten Kings of Leon und The Kooks am Urfahrmarkt auf.

Damit findet die Veranstaltung am linken Donauufer heuer vom 27. bis 30. Juni statt, gaben die Organisatoren am Montag bekannt.

Jeden Tag eine andere stilistische Richtung Außerdem wurden weitere Namen für das Festival angekündigt, darunter Gossip. Als Headliner standen bisher bereits Parov Stelar, Kraftklub und Sam Smith fest. Das Pop- und Rock-Event in der Hauptstadt Oberösterreichs hat im vergangenen Jahr Einstand gefeiert und bei Fans wie Kritikern einen in jeder Hinsicht positiven Eindruck hinterlassen. Programmiert ist das Festival so, dass jeder Tag in eine etwas andere stilistische Richtung geht (darum sind Tageskarten erhältlich). Es gibt kein Camping, aber alle Vorteile eines Open Airs (plus einer Bühne im Zelt) mitten in der Stadt. Die zweite Auflage bekommt nun ein hochkarätiges Lido Sounds Opening dazu.

Neue Songs, Beats und durchfeiern Damit rocken zum Auftakt am Donnerstag Kings of Leon und Kooks, das Line-up für die folgenden drei Tage wurde um Gossip (die Gruppe um Ikone Beth Dito stellt ein neues Album vor), Roy Bianco & Abbruzanti Boys (servieren Italo-Schlager mit Augenzwinkern und deutschen Texten) und Tränen (Indie-Pop mit Sängerin Gwen Dolyn und dem Kraftklub-Gitarristen Steffen Israel). Weiters neu dabei sind der exzentrische Performance-Künstler, Musiker und passionierte Bademantelträger "Loop Daddy" Marc Rebillet aus Dallas sowie Montez, OG Keemo, Bukahara und Ikkimel. Neue Songs bringen übrigens auch The Libertines und The Idles mit nach Linz. Und die ebenfalls am Montag frisch angekündigte Wiener Rapperin, Multiinstrumentalistin, DJ und Produzentin Skofi will am Abschlusstag beweisen, dass die Deutschrapszene durchaus noch Frisches zu bieten hat. Am Freitag und Samstag kann durchgefeiert werden: Mit den Lido Nights nach den Open-Air-Konzerten öffnet das Brucknerhaus seine Türen und Tore, Blümchen und Großstadtgeflüster unterhalten u.a. die Gäste zu später Stunde.