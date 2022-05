„L’Étang / Der Teich“: Die Hölle – das sind die Geschichten im Kopf

Es gibt durchaus Analogien zum leider eher dürftig geratenen Gedankenspiel „Una imagen interior“ (Ein Bild aus dem Inneren) von El Conde de Torrefiel: Auch „L’Étang“ ist in erster Linie ein innerer Monolog.

Gisèle Vienne hat Walsers Stück in der Gegenwart verortet: Als Ouvertüre hängen Jugendliche in einem und rund um ein ungemachtes Bett ab – man denkt unweigerlich an die Installation „My Bed“ von Tracey Enim aus 1998. Es handelt sich aber um lebensgroße Puppen, mit denen Gisèle Vienne gerne arbeitet. Ein Bühnenarbeiter trägt sie hintereinander aus dem White Cube – und zwei Schauspielerinnen, Adèle Haenel und Henrietta Wallberg, erobern nach und nach in extremer Zeitlupe den neutralen Gedankenraum. Sie definieren sich durch ihre Körperhaltungen: Die eine verkrümmt sich, die andere steht in Jeans mit beiden Beinen im Leben.

Mit der Zeit wird klar, dass Henrietta Wallberg für alle Erwachsenen steht (in erster Linie aber für die Mutter, zu der Walser eine sehr enge, vielleicht zu enge Beziehung hatte). Und Adèle Haenel, burschikos gekleidet, erspricht nicht nur Fritz, sondern alle jungen Menschen, auch Paul, Klara, Heinrich und Otto. Mit einem geradezu entgeisterten Gesicht, völlig ausdruckslosen Augen.

Es geht, unausgesprochen, um Missbrauch. Gisèle Vienne setzt Verstärker und Hall ein, sie zieht zusammen mit Yves Godin (Licht) sowie Stephen F. O’Malley und François J. Bonnet (Musik) alle Register, um eine Hölle zu erschaffen. Äußerst präzise, äußerst beklemmend, aber wenig gemütlich.