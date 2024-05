Im Rausch der Nüchternheit: Das Leopold Museum zeigt Neue Sachlichkeit

Nein: Die so genannten Goldenen Zwanziger, die zuletzt in Serien wie "Babylon Berlin" ein ästhetisches Revival erlebten , sehen im Leopold Museum nicht wirklich glamourös aus. Braun-, Grau- und Rottöne, die viele der hier gezeigten Bilder dominieren, werden durch entsprechende Wandfarben noch verstärkt. Und hinter den grauen Herren mit Schmiss und Krücken, die George Grosz' prominent am Eingang platziertes Werk "Grauer Tag" bevölkern, entspinnt sich in Karl Hubbuchs Wimmelbild "Im Rausch des Irrens" (1922) ein wahres Pandämonium der Dekadenz und Übergriffigkeit.

© Staatliche Museen zu Berlin, Neue Nationalgalerie

Die "Neue Sachlichkeit", die sich durch eine Ausstellung 1925 als Dachbegriff für gegenständliche Kunst in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg etablierte, war wohl selbst als Krücke gedacht: Nicht nur zahllose menschliche Körper, auch Seelen und die Gesellschaft als Ganzes waren vom Krieg versehrt worden, man sehnte sich nach Ordnung und Form. Versehrt Der Expressionismus, zuvor das dominante Stilprinzip, sei nicht mehr in der Lage gewesen, die Realität der Nachkriegszeit zu erfassen, sagt Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger, der - nicht zuletzt dank guter Kontakte in private Sammlungen - eine eindrucksvolle Rundschau von 39 Künstlern und 8 Künstlerinnen zusammenstellte und damit die Epoche in einer bisher in Wien nicht gekannten Breite vorführt (bis 29. 9. 2024).

Allerdings, das wird im Gang durch die Räume sehr deutlich, bedeutete die generelle Hinwendung zu mehr Sachlichkeit und Realismus keineswegs gleich die Abkehr vom Irrationalen, Rauschhaften oder dem Drastischen: Figuren wie George Grosz und Otto Dix standen exemplarisch für einen Blick, der tief in die Zwischenwelten und die Abgründe schaute.

Ungeschminkt Manchmal war der so genannte "Verismus", also die bildnerische Wahrheitssuche, von einem politischen Ziel getrieben, wollte das Leid der Arbeiter und Versehrten zeigen. Manchmal bedeutete Verismus auch Voyeurismus: Etwa in den schockierenden Bildern von Frauenleichen, die der Zeichner Rudolf Schlichter 1924 zu Papier brachte. Der damals gängige Titel "Lustmord" wurde in der Schau übernommen, heute würde man wohl "Femizid" sagen. Tatsächlich war das Thema in der Weimarer Republik omnipräsent: Eine vom Krieg traumatisierte Männergeneration stand dort einer neuen Generation von Frauen gegenüber, die sich abseits bürgerlicher Normen neu erfand.

Man kann der Schau ankreiden, dass sie viele der heute wieder brisanten Themen - etwa die Debatte um Geschlechteridentitäten und queere Sexualität oder Zeichen des aufkeimenden Faschismus - nicht noch expliziter aus der historischen Materie herausschält: Generell behält sie die Atmosphäre eines kunsthistorischen Rundgangs, der auch einer Fokussierung auf die reine Malerei und die technische Brillanz vieler neusachlicher Künstler nicht entgegen steht.

Kaktus auf dem Vulkan Doch wahrscheinlich ist das Material auch so stark genug, um Verbindungen zur Gegenwart spürbar zu machen: Das Gefühl einer wackligen gesellschaftlichen Balance und einer Polarisierung im Sozialen und Zwischenmenschlichen dürfte in den 1920ern durchaus mit heute vergleichbar gewesen sein.