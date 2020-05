Leiden mit Anna Netrebko

Auch so kann Oper perfekt wirken. Man braucht nicht zwangsläufig ein Bühnenbild, opulente Kostüme oder eine wie auch immer geartete Inszenierung. Nein,man braucht einfach „nur“ große Persönlichkeiten, die selbst ein Werk wie Tschaikowskys „Iolanta“ zum Triumph führen.

Anna Netrebko ist so eine große Persönlichkeit, eine charismatische Sängerin, eine vollendete Künstlerin, die die Geschichte rund um eine blinde Königstochter, die durch die Liebe (und einen Arzt) das Sehen lernt, glaubhaft zu gestalten versteht. Auch in konzertanter Form, und im Rahmen einer Tournee, die im Zyklus „Great Voices“ am Freitagabend auch im Wiener Konzerthaus Station machte.