Leichte Komödie: "Die anonymen Romantiker"

Dass sie wandelbar wie ein Chamäleon ist, davon können sich die Kinofans in Österreich ab dem Wochenende höchstpersönlich überzeugen: Spielt doch Isabelle Carré gleich in zwei sehr unterschiedlichen Filmen. In "Die anonymen Romantiker" und in François Ozons Drogendrama "Le Refuge - Rückkehr ans Meer". Da schlüpft sie in die Rolle der Mousse, einer durch den Drogentod ihres Lebensgefährten erschütterten Frau, die Ja zum Leben sagt, indem sie das Kind des Toten austrägt.



Als Isabelle Carré "Le Refuge" drehte, war sie wirklich schwanger. "Es war für mich eine neue Erfahrung, mich so zu entblößen, so viel von mir selbst zeigen zu müssen", sagt die ätherische Schönheit im Interview in Paris. "Das ging auch nur, weil ich zu François absolutes Vertrauen hatte, er auf all meine Wünsche einging". Er habe ihren Urlaubsort am Meer kurzerhand zum Drehort des Films erkoren. "Er meinte: Es ist doch wunderbar, wenn die Schauspielerin mit der Frau im wirklichen Leben verschmilzt".



Mit Jean-Pierre Améris ist Carré seit Jahren befreundet: "Er vertraute mir an, dass er an einem Drehbuch über schüchterne Menschen arbeite und mich in der Hauptrolle sehe." Auch sie habe viele Jahre Probleme mit zwischenmenschlichen Beziehungen gehabt: "Wenn ich auf eine Dinnerparty ging, lief ich vorher zehn Mal um den Block, weil ich mich nicht hineintraute."



Carrés Rezept gegen den Seelenstress: "Singen. Am besten Julie Andrews Song aus ,Sound of Music': 'I have confidence in me'."