Lang Lang in Salzburg: Verblüffend präzise

Kaum war das Netrebko-Spektakel bei den Salzburger Festspielen vorbei, sorgte der nächste Gottschalk-Künstler für Begeisterung. Gottschalk-Künstler? Unter diesem Begriff könnte man jene subsumieren, die den Sprung über ihre Genre-Grenzen geschafft haben und darob sogar bei "Wetten, dass ..?", also im Unterhaltungsfernsehen, auftreten dürfen. Ob es in Zukunft auch Kerkeling-Künstler gibt, steht noch nicht fest.



Der Star, der Dienstagnacht im Großen Festspielhaus gereicht wurde, war der chinesische Pianist Lang Lang. Er betätigte sich als Solist und als Kammermusiker gleichermaßen, was ja nicht gerade oft der Fall ist. Im kammermusikalischen Fach waren der fabelhafte Geiger Vadim Repin und der exzentrische, nicht minder ausdrucksstarke Cellist Mischa Maisky seine Partner. Sie musizierten das "Trio élégiaque Nr. 1" in g-Moll von Rachmaninow - praktisch, dass es dieses Werk schon von ihnen eingespielt gibt, sodass Repin und Maisky danach CDs signieren konnten.