"Lady Marmalade"-Sängerin Sarah Dash gestorben

Die US-Sängerin Sarah Dash, die als Mitglied der Band Labelle mit dem Hit "Lady Marmalade" berühmt wurde, ist tot. Dash sei am Montag im Alter von 76 Jahren gestorben, berichteten US-Medien am Dienstag unter Berufung auf Labelle-Gründerin Patti LaBelle. "Wir standen noch am Samstag zusammen auf der Bühne und es war so ein starker und spezieller Moment", schrieb LaBelle bei Twitter. Dash sei eine "herausragend talentierte, wunderschöne und liebende Seele" gewesen.