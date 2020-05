"La Traviata": Die denkbar beste Fehlbesetzung

Natalie Dessay ist eine Ausnahme. Sie hat ihre stimmlich beste Zeit hinter sich. Sie war eine grandiose Olympia, eine fabelhafte Zerbinetta, eine beeindruckende Lucia, eine tolle Nachwandlerin Amina. Ihr Koloratursopran hat, einhergehend mit Stimmkrisen, an Leichtigkeit und Unbeschwertheit verloren, dabei aber nicht an Dramatik gewonnen. Das weiß sie selbst.



Darstellerisch ist sie jedoch eine in der Opernszene seltene Erscheinung, mitreißend und berührend. Früher hätten Komponisten für eine solche Künstlerin eigene Opern geschrieben - heute leidet sie am Betrieb. Dabei ist gerade sie beides: Sängerin und Schauspielerin. Hoffentlich bleibt es auch dabei.

Die Violetta, um endlich zur "Traviata" zu kommen, entspricht also, wenn man von den Prämissen ausgeht, nicht ihrem Fach.



Sie liegt zu tief, weshalb Dessay, etwa zu Beginn, nur schlecht hörbar ist. Auch in der Mittellage hat ihr Sopran Probleme. Oben öffnet er sich aber, wird klar, durchschlagskräftig - und erlaubt der Sängerin, in der Cabaletta am Ende des 1. Aktes sogar das hohe Es zu singen. Dieses hatte Anna Netrebko bei der legendären "Traviata"-Premiere in Salzburg nicht getan.



Dessay hat in der Stimme auch zu wenig Erotik für die Partie der Kurtisane. Und ihr Typus passt gar nicht ins Milieu der Pariser Demimonde.