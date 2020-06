Tiger, Panter und der "Ernst des Lehms"

Kurt Tucholsky

Rheinsberg

Dass alles vergänglich ist, wusste er früh. Den Wochenendausflug, den der Jus-Studentund die Medizinstudentin, genannt Claire Pimbusch, 1911 nachunternahmen, verarbeitete er im Bändchen "". Es machte ihn schlagartig berühmt. Eine scheinbar unbeschwerte Episode voll alberner Zärtlichkeiten, die doch Anklänge jener Wehmut hat, die ihm später zu eigen wurde. Ob er nicht eine Fortsetzung schreiben wolle, drängte man ihn. "Lieber nicht", aber "eine Erinnerung muss wohl erlaubt sein", schrieb er Jahre später in einer Neuauflage. Er staune immer noch, wie sich erwachsene Menschen mit solchem "Klimbim" die Zeit vertreiben könnten. "Ich bitte Sie, der Ernst des".

Was diese kostbare literarische Kleinigkeit, dieses "Bilderbuch für Verliebte" tatsächlich war, war ihm jedoch klar: "Was in dem Buch da ist: das weiß ich schon. Eine bessere Zeit, und meine ganze Jugend," schrieb er 1920.

1930 verlegt Tucholsky seinen Wohnsitz nach Schweden, schreibt noch einen Welterfolg: Schloss Gripsholm. Bald darauf verstummt er publizistisch. Weltbühne-Chefredakteur Carl von Ossietzky wird wegen der "Kriegsschauplatz"-Glosse verhaftet und angeklagt, Tucholsky, chronisch krank, bleibt in Schweden, leidet an Depressionen und Gewissensbissen.

Am 21. Dezember 1935 stirbt er an einer Überdosis Schlaftabletten. Einer der letzten Einträge in seinem Notizbuch: "Er ging leise aus dem Leben fort, wie einer, der eine langweilige Filmvorführung verlässt, vorsichtig, um die anderen nicht zu stören."