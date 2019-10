Kurt Cobains grüne Strickjacke über Schätzwert versteigert

Eine berühmte Strickjacke des verstorbenen Nirvana-Sängers Kurt Cobain ist am Samstag in New York im Auktionshaus Julien's Auctions versteigert worden - für wesentlich mehr als gedacht.

Der Grunge-Musiker hatte die Strickjacke bei der Aufnahme des "MTV Unplugged"-Albums im November 1993 getragen. Die Jacke, die mehrere Flecken und ein Zigaretten-Brandloch hat, soll danach nie gewaschen worden sein.

Mit 334.000 Dollar (301.000 Euro) übertraf die Versteigerung den zuvor festgelegten Schätzwert von 200.000 bis 300.000 Dollar.