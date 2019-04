Heroin und Erdbeermilchshakes: Zum 25. Todestag von Kurt Cobain

Einen Erdbeermilchshake. Nichts Anderes verlangte Kurt Cobain, als er in Rom am 5. März 1994 nach 24 Stunden im Koma die Augen aufschlug. Der Nirvana-Frontman wusste noch nicht, dass CNN in der Nacht das Programm unterbrochen und seinen Tod nach einer Überdosis Drogen verkündet hatte. In einer Pressekonferenz teilte der behandelnde Arzt später mit, nicht Suchtmittel, sondern die Kombination von Alkohol und Beruhigungsmittel hätten das Koma verursacht. Genau einen Monat später war Cobain wirklich tot und für eine ganze Generation Teenager blieb die Welt stehen.

Ein Elektriker fand Cobains Leiche in dessen Haus in Seattle. Er hatte sich eine Überdosis Heroin verabreicht und sich mit einer Selbstladeflinte in den Kopf geschossen. Neben ihm eine Notiz, die mit einem Zitat von Neil Young - dem „Godfather of Grunge“ - endete: "It’s better to burn out than to fade away" (Es ist besser auszubrennen, als zu verblassen.) Cobain war nur 27 Jahre alt.