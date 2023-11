Kurt Cobains Gitarre erzielt Millionenbetrag bei Auktion

Eine Gitarre der Nirvana-Legende Kurt Cobain (1967-1994) ist bei einer Auktion in den USA fĂŒr einen Millionen-Betrag versteigert worden. Die ikonische, blaue E-Gitarre "Skystang I" Fender Mustang, auf der Cobain wĂ€hrend seiner letzten Tour 1993 bis 1994 spielte, erzielte am Freitag mehr als 1,58 Millionen Dollar (1,46 Mio. Euro). Die Versteigerung des Auktionshauses Julien's fand in Nashville (US-Staat Tennessee) statt.