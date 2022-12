Kunstwelt-Ranking sieht documenta-Kuratorenteam an der Spitze

Die "Liste der 100 einflussreichsten Personen in der Kunst", die alljährlich vom britischen Magazin "Art Review" herausgegeben wird, ist ein Anachronismus und ein Widerspruch. Denn einerseits bedient sie die Lust an Rankings, an Hierarchien und jene Medienlogik, die Lust an Wettrennen hat. Und auch wenn Personen im Kunstfeld so tun, als wäre die Liste nicht wichtig, schaut doch jeder darauf, möglicherweise wird die eine oder andere Postenvergabe dadurch beeinflusst.

Andererseits steht "Art Review" Hierarchien stets sehr kritisch gegebüber. Das Gremium aus Kritiker*innen, Künstler*innen und Kurator*innen, das die Liste zusammenstellt, ist erstaunlich intransparent, doch es lässt sich mit einiger Sicherheit sagen, dass es aus Menschen besteht, die dem aktuellen Kunstdiskurs - mit seinem Fokus auf der Aufarbeitung kolonialer, rassistischer und sozialer Ungerechtigkeit - nahe stehen.

So kommt es, dass die Mächtigen in der Sicht von "Art Review" immer wieder die sind, die Machtstrukturen herausfordern. In der am Donnerstag veröffentlichten Liste rangiert daher das umstrittene Kuratorenteam der documenta in Kassel, ruangrupa, auf Platz eins. Auf Platz zwei folgt Cecilia Alemani, Kuratorin der eben zu Ende gegangenen Biennale Venedig. Und auf Platz drei folgen: Gewerkschaften. Diese haben im laufenden Jahr insbesondere im US-amerikanischen Raum mit Streiks und Protesten auf die häufig ungerechte Bezahlung von Beschäftigten des Kunstbetriebs hingewiesen.