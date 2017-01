„Die Peripherie ist das neue Zentrum!“, posaunen die Vorausdenker der Kunstwelt seit längerem – und insistieren dann, dass wirklich bahnbrechende Kunst heute nicht mehr bei etablierten Events entsteht, sondern eher auf Francesca Habsburgs Forschungsschiff im Südpazifik, bei der Kochi-Muziris-Biennale, dem Dhaka Art Summit oder der Attnang-Puchheim-Quadriennale (okay, letztere ist nur erfunden).

Foto: APA/EPA/UWE ZUCCHI Die Documenta, diese alle fünf Jahre wiederkehrende alte Tante unter den Puls-Messstationen der Kunst, hat sich jedenfalls die geographische Ausbreitung schon zum Markenzeichen gemacht; nach Außenstellen in Kanada, Kairo und Kabul bei der letzten Ausgabe eröffnet die „documenta 14“ anno 2017 zunächst in Athen (8.4. – 16.7.), bevor sie schließlich in der hessischen Wurstmetropole Kassel aufschlägt (10.6. – 17.9.).

In der Lagune

Die Kunstbiennale zu Venedig – sie findet heuer zum 57. Mal statt – ist insofern stockkonservativ, als sie wirklich nur in Venedig über die Bühne geht, dort aber an vielen unterschiedlichen Orten (13.5. – 26.11.). Österreich wird diesmal von Erwin Wurm und von Brigitte Kowanz vertreten, das von Kuratorin Christine Macel ausgegebene Über-Motto „Viva Arte Viva“ soll ein lebensbejahendes Statement sein.

Betuchte Kunstfreunde aus aller Welt, die aus Anlass der beiden Events die Tradition der als „Grand Tour“ bekannten Kulturreise wiederbeleben, finden dazu in Paris eine große Ausstellung aus Anlass des 100. Todestags von Auguste Rodin vor (Grand Palais, 22.3. – 31.7.). Auch das Centre Pompidou feiert in Paris Geburtstag (den vierzigsten), am Programm stehen u.a. Ausstellungen der Maler David Hockney (21.6. – 23.10.) und André Derain (ab 4.10. ).

In London blickt eine Schau auf die Tradition schwuler Kunst in Großbritannien (Tate Britain 5.4. – 1.10.). Vorzumerken wäre auch eine Ausstellung des einflussreichen US-Künstlers Jasper Johns in der Royal Academy (23.9. – 10.12.) sowie eine Werkschau von Ilya und Emilia Kabakov (Tate Modern, ab 18.10.).

Abu Dhabi eröffnet

Foto: RENDERING/ATELIER JEAN NOUVEL /Rendering/Atelier Jean Nouvel Bei aller Dichte des Programms in den Metropolen ist aber der Drang zu neuen Zentren nicht zu übersehen. So soll 2017 die Louvre-Dependance in Abu Dhabi endlich eröffnen. Darüber hinaus ist auch die Einweihung des Privatmuseums von Modezar Yves Saint Laurent in Marrakesch, Marokko, sowie des ersten Museums für zeitgenössische Kunst in Jakarta, Indonesien, geplant.