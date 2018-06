Kunstvermittlung mit Bling: Beyoncé und Jay-Z gehen ins Museum

Im Louvre tritt Beyoncé nun einerseits vor der "Mona Lisa" auf, andererseits posiert sie vor der Nike von Samothrake, der berühmten antiken Figur einer Siegesgöttin. Deren Flügel scheint auch ein Tänzer zu tragen, der zu Beginn des Videos vor dem Museum auf der Straße kniet, und das Star-Paar trägt in einer Einstellung fließende weißende Gewänder, die wie Echos der antiken Statue anmuten.

"I can't believe we've made it / This is what we're thankful for" ist wohl die Schlüsselzeile des Songs, in dem es auch sonst um allerhand Reichtümer geht, die sich das Power-Paar angehäuft hat. Dass den beiden dieser Aufstieg in einer Welt gelang, in der das Erbe von Kolonialismus und Rassismus Menschen dunkler Hautfarbe bislang eklatant benachteiligte, ist die zentrale Botschaft des Songs. Der Tanz im Museum ist da durchaus als eine Art Sturm auf die Bastion der weißen Herrschaft zu verstehen.