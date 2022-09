Kunstpreis Praemium Imperiale an Wim Wenders und Ai Weiwei

Die Auszeichnungen sollen im Oktober in Tokio verliehen werden. Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern aus früheren Jahren gehören etwa Fotografin Cindy Sherman, Bildhauerin Rebecca Horn, Architekt David Chipperfield und Schauspielerin Catherine Deneuve.

Der Nachwuchspreis geht in diesem Jahr an die deutsche Kronberg Academy. Die Akademie mit Sitz im Taunus biete außergewöhnlich begabten Nachwuchsmusikern und Solisten aus der ganzen Welt eine hochkarätige Zusatzausbildung, hieß es in der Mitteilung. Die Auszeichnung ist mit umgerechnet rund 38 000 Euro dotiert.

Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton soll künftig mitgestalten, wer den renommierten Praemium Imperiale bekommt. Die 74-Jährige wird eine der internationalen Beraterinnen und Berater, die der Japan Art Association jährlich Kandidaten vorschlagen. Vergeben wird der Praemium Imperiale in den Kategorien Malerei, Skulptur, Architektur, Musik und Theater/Film.