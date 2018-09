Kunstmesse Viennacontemporary: Eine Szene in guter Verfassung

Obwohl die Messe ohne Zweifel eine hoch kommerzielle Veranstaltung ist, hat sie sich die Atmosphäre eines Möglichkeitsraums bewahrt: Die Galerien bieten hier zum größten Teil keine Luxus-Trophäen an, sondern riskieren Präsentationen von weniger prominenten Künstlerinnen und Künstlern. Sie nähren so den Glauben, dass es am Kunstmarkt auch um Ideen gehen könnte – und dass Sammeln eine Form intellektueller Teilnahme sein kann.

Jene, die stets genau wissen, was Kunst ist, werden freilich nicht verstehen, warum Menschen 5500 € für einen an die Wand genagelten Eisbergsalat zu zahlen bereit sind ( Karin Sander, bei Galerie nächst St. Stephan). Auch die vor sich hin kristallisierenden Bodenobjekte von James Lewis ( Galerie Hubert Winter, 2400 €) sind kein Kunsthandwerk – doch die Werke sind lebendig, wie auch die Debatte darüber, was gerade kunstwürdig, relevant und zeitgemäß ist, nie stillsteht.