Zeitgenössische Kunst: Die Woche der gepflegten Überforderung

"Kunst und Kapital" sei das Überthema der heurigen Parallel Vienna, sagt Organisator Stefan Bidner. Die Kunstmesse, die von Dienstag bis Sonntag ihre bislang größte Ausgabe erlebt, gibt sich seit ihrem Start in einem Parkhaus am Prater zwar betont alternativ - doch "ohne Kapital gibt's auch keine Kunst", so Bidner. Die "Kapitalisten" von der Bank Austria hätten der Messe immerhin das ausrangierte Bürohaus an der Lasallestraße 1 überlassen, und überhaupt wäre es wünschenswert, wenn ein bisschen mehr Kapital in die Kunst wandern würde, schließlich müssen Künstlerinnen und Künstler ja auch von etwas leben.