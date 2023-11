Kunstmesse in der Hofburg: Begnadet für das Schöne

Wenn der Kunstmarkt jener Ort ist, an dem Leidenschaft in Geld umgemünzt wird, dann ist die Wiener Hofburg in diesen Tagen eine Wechselstube: Die Messe „Art & Antique“ hat sich hier als Traditionsveranstaltung für den klassischen Kunsthandel etabliert, der seinerseits aber ebenfalls bemüht bzw. gezwungen ist, sein Publikum zu erweitern und zu verjüngen.

Die Überschneidung mit der „Vienna Art Week“ wäre zumindest dazu geeignet, Fans zeitgenössischer Kunst für Alte Meister und Klassische Moderne zu begeistern und umgekehrt.

Die Galerie Kovacek & Zetter zeigt u. a. den Schiele-Zeitgenossen Max Oppenheimer, dessen Werk gerade in einer Schau im Leopold Museum großartig aufgearbeitet wird. Gleich nebenan hat die Galerie ein Werk des ghanaischen Künstlers Amoako Boafo am Stand: Er legte in wenigen Jahren einen Höhenflug vom Studenten an der Wiener Akademie zu einem Liebling des internationalen Kunstmarkts hin.