"Vienna Art Week": Der Zwischennutzen der Kunst

Die Leidenschaft steht zwar nicht am Abstellgleis, aber in Sichtweite davon. In der Rosinagasse im Grätzel zwischen Äußerer Mariahilferstraße und den Schienensträngen des Westbahnhofs wurde ein Gebäude bis kommenden Freitag (17. 11.) zum „House of Inciting Passion“ („Haus, das Leidenschaften weckt“) erklärt.

Leidenschaft für die Kunst will in diesem Fall die „Vienna Art Week“ wecken. Bereits zum 19. Mal bündelt die Kunstwoche die Aktivitäten der Wiener Szene, die großen Museen und Galerien sind ebenso dabei wie das Dorotheum (als Hauptsponsor) und eine Vielzahl kleiner Initiativen, dazu öffnen Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers.