Kunstmarkt Salzburg: Mit Sicherheit aus dem Stillstand

Der Salzburger Kunstverein hat seine Jahresausstellung heuer ebenfalls als Verkaufsschau deklariert – in enger „Petersburger Hängung“ sind hier alle Mitglieder-Einreichungen zu sehen und nach Ende der Ausstellung (20. September) auch zu Preisen zwischen 250 und 5.000 € zu erstehen. Parallel selektiert der Verein einige Salzburger Kunstschaffende, die infolge der Corona-Krise ein Förderstipendium erhalten. Das Geld stellt die Galerie Ropac (siehe unten) bereit; vielleicht stammt es von einem Käufer, der selbst nie in Salzburg war und ein Werk Anselm Kiefers bestellt hat. Auch so läuft heuer der Salzburger Kunstmarkt zur Festspielzeit.