2023 brachte Verkaufsrückgang auf Kunstmarkt

Die Verkäufe auf dem weltweiten Kunstmarkt sind 2023 um 4 Prozent auf ein geschätztes Volumen von 65 Milliarden Dollar gesunken. Der am Mittwoch veröffentlichte Art Market Report der Kunstmesse Art Basel und der UBS bezeichnet den Markt aber dennoch als widerstandsfähig.

USA auf Platz 1

Nach wie vor besetzen die USA mit einem wertmäßigen Anteil von 42 Prozent die führende Position im weltweiten Kunstmarkt. Auf Platz zwei folgte 2023 mit einem Anteil von 19 Prozent China, das damit Großbritannien mit einem Anteil von 17 Prozent auf Platz drei verwies. Weit abgeschlagen folgte mit einem Anteil von 7 Prozent Frankreich auf Platz vier.

Mit Ausnahme der Online-Verkäufe (plus 7 Prozent) war gemäß Bericht in allen Marktsegmenten ein Rückgang zu verzeichnen. Der Umsatz der Kunsthändler ging um 3 Prozent auf 36,1 Milliarden Dollar zurück, die Auktionshäuser mussten ein Minus von 7 Prozent auf 25,1 Milliarden Dollar hinnehmen. Die Verkäufe an den Kunstmessen gingen um 6 Prozent auf knapp 19 Milliarden Dollar zurück.