Galerist Thaddaeus Ropac eröffnet neuen Standort in Mailand

Thaddaeus Ropac, der ausgehend von seiner 1983 gegründeten Galerie in Salzburg ein globales Unternehmen für zeitgenössische Kunst aufgebaut hat, wird demnächst auch in der italienischen Metropole Mailand aktiv sein: Im klassizistischen Palazzo Belgioioso nahe der Mailänder Oper, der Scala, werde man künftig 280 Quadratmeter Schaufläche bespielen, gab die Galerie am Donnerstag bekannt, am Vorplatz würden Skulpturen präsentiert.

Für Galerie, die neben dem Stammhaus in Salzburg zwei Häuser in Paris, eines in London sowie eines in Seoul/Nordkorea betreibt, sei ein Standort in Italien seit langem ein Wunsch gewesen, sagt Galeriegründer Thaddaeus Ropac im KURIER-Gespräch. Neben Mailand habe man auch eine Dependance in Rom und Neapel in Erwägung gezogen – „aber die Region zwischen Turin und Mailand ist für uns der aufregendste Platz in Italien. Hier war der Geburtsort der wichtigsten italienischen Strömungen in der Nachkriegskunst.“ Auch aktuell würden die Kunstakademien in der Region interessante neue Talente hervorbringen, so Ropac.