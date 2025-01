Kunst - die "drittwichtigste Geldquelle der italienischen Mafia"

Das älteste Werk ist „Tigre e serpente“ (Tiger und Schlange, 1928 – 1939) von Antonio Ligabue. Es folgen Emilio Vedovas „Del nostro tempo“ (Aus unserer Zeit, 1950); ein „Poprad“ von Victor Vasarely aus 1954 und „Carrà, Capanno sulla riva“ (Hütte am Ufer) von Carlo aus 1955. Zu den jüngst geschaffenen Werken gehört ein Bild ohne Titel von Mimmo Paladino aus 2005 sowie „Study for splash buildings“ von Dennis Oppenheim aus 2009. Zeitlich dazwischen liegen Arbeiten u. a. von Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Lucio Fontana und Giorgio de Chirico.

Während man sich von dem einen Saal in den anderen bewegt, Giorgio de Chiricos „Piazza Italia“ erblickt oder Salvador Dalís „Romeo e Giulietta“ (Romeo und Julia, 1970 – 1975), fragt man sich immer wieder: Wie kann es sein, dass Mafiosi, die zu den gräulichsten Taten bereit sind, ein Faible für Kunst haben? Dass sie sich an einem Schnittbild von Lucio Fontana erfreuen? Oder dass sie sich der näheren Betrachtung von Christos Entwurf für die römische Villa Borghese mit dem Titel „Wrapped Venus“ (1974) widmen?

61 Werke wurden im Rahmen von zwei Ermittlungsverfahren in Rom sichergestellt. Im Fokus der Carabinieri und der italienischen Finanzpolizei standen damals ein groß angelegter Betrug und internationale Netzwerke, die der Geldwäsche dienten. Während dieser Ermittlungen stießen die Sicherheitskräfte auch auf ein Unternehmen, das mit moderner und zeitgenössischer Kunst handelte. Und zwar sowohl in eigenem Namen, wie auch im Auftrag Dritter. Das Unternehmen besaß außerdem eine Kunstgalerie in der zentralen Via Margutta, wo die renommierten Antiquare ihr Geschäft haben.