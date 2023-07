Mafia-Boss Messina Denaro zu lebenslanger Haft verurteilt

Das Gericht gab dem Antrag der Staatsanwaltschaft am 31. Jahrestag des Bombenanschlags in Palermo statt, bei dem Borsellino und fünf Mitglieder seines Sicherheitsdienstes getötet wurden. Messina Denaro wurde Mitte Jänner in einer Klinik in Palermo gefasst, nachdem er 30 Jahre lang auf der Flucht war, und befindet sich jetzt im Hochsicherheitsgefängnis von L'Aquila.

Neben den Morden an Falcone und Borsellino wurde der Verbrecher aus der sizilianischen Stadt Trapani auch für die Ermordung von Giuseppe Di Matteo verurteilt, dem 12-jährigen Sohn eines Mafioso, sowie für Bombenanschläge in Mailand, Florenz und Rom, bei denen 1993 zehn Menschen getötet und 40 weitere verletzt wurden.