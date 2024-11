Kunstkauf ohne Banane: Neue Messe „Paper Positions“ in Wien

Während in den Auktionshäusern New Yorks Millionen für Gemälde, aber auch für eine Banane gezahlt wurden, eröffnete in Wien ein neues Event, das wie eine Antithese zum heißen, hochpreisigen High-End-Kunstmarkt wirkt: „Paper Positions“ ist eine kleinteilige Kunstmesse, die sich auf Werke auf Papier – Zeichnungen, Drucke, manchmal auch Fotografien – spezialisiert. Bis inklusive Sonntag (24. 11.) versammelt sie insgesamt 37 Aussteller - darunter bekannte Namen wie die Galerien Hilger, Charim oder Nächst St. Stephan aus Wien und die Galerie Frey und L.Art aus Salzburg, aber auch solche, die zuvor noch nie in Wien ausgestellt haben.

Die auf intime Betrachtungssituationen ausgelegte Kunst bietet Galerien die Möglichkeit, auch den „leiseren“ Künstlern, die sonst neben wuchtigen Werken untergehen, einen größeren Auftritt zu verschaffen, betont Heinrich Carstens, der das Format mit seinem Geschäftspartner Kristian Jarmuschek 2016 in Berlin begründet hatte, im KURIER-Gespräch. Für Kaufinteressierte sei das niedrige Preislevel – in Wien sind Werke ab 250 Euro zu haben – ein Anreiz, ins Kunstsammeln einzusteigen.