Regenmacher und Windmaschinen für den Kunstmessestandort Wien

Was sich sagen lässt: Die Kunst-Angebote, die sich bis Sonntag rund um die Messe in Wien konzentrieren, strahlen durchaus auch international aus. Das angereiste Publikum lässt auch Geld in Hotellerie und Gastronomie und anderen Kulturinstitutionen - somit ist die Messe als Standortfaktor für Wien durchaus relevant. Nach ihren vielen Wechseln in Struktur, Standort und Größe ist die heurige Viennacontemporary - mit mehr als 100 Ausstellern aus 24 Ländern, die im aufgeräumt-luftigen Ambiente der Messehalle D qualitätvolles Programm zeigen - wieder in einer Form angelangt, die der Kunststadt Wien angemessen scheint.

Neue Angebote

Klar ist aber auch, dass das Publikum der Kunstevents sich ändert - der Typus des Kunstkenners alter Schule allein trägt den Markt nicht, er kann auch nicht unbedingt auf üppigen Nachwuchs bauen.

Die für ihre Zwischennutzungen von Immobilien bekannte "Parallel" - seit einiger Zeit mit dem Clubbing- und Maturareisenveranstalter Alex "DocLX" Knechtsberger als Mehrheitseigentümer - setzt also wie berichtet auf Performance und Party, dockt die Kunst an die Event-Branche an. Und just Dmitri Aksenov, der Ex-Mehrheitseigentümer der Viennacontemporary, wurde heuer überraschend mit einem neuen Format vorstellig: Es heißt "Particolare" und okkupiert bis Sonntag den Kursalon im Stadtpark, der durch die Übersiedlung der Viennacontemporary Kapazitäten frei hatte.