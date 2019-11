Kunsthalle Wien: Vergangenheit und Zukunft in Dauerschleife

Nein, nostalgisch braucht man nicht zu werden. Vor allem nicht wegen des Geruchs: Irgendwie duftet hier alles nach Kunststoff, der in den 1990er-Jahren noch etwas unschuldiger verwendet werden konnte als heute.

Ein Teil der olfaktorischen Kulisse wird im großen Saal der Kunsthalle Wien im MuseumsQuartier aus Düsen geblasen. Aber auch manche Ausstellungsstücke geben den Mief ab: Etwa die aufblasbaren schwarzen Ornament-Platten, die Franco Mazzuccelli für Geschäfte und Clubs entwickelte. Die mit Polystyrol-Kugeln gefüllte Jeans in Übergröße von Lutz Bacher. Oder das von Ann Veronica Janssens am Boden verstreute Glitzerpulver. Große Boxen blasen dazu Sound in den Raum, aber die Party scheint vorbei.