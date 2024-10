Der Junge Schwarze Mann: Belvedere zeigt Werkschau von Amoako Boafo

Und jetzt das: Ein Maler, der vor fünf Jahren noch an der Wiener Akademie der bildenden Künste studierte und als höchste Weihe den „STRABAG Art Award“ vorzuweisen hatte, bekommt eine Ausstellung in den Palasträumen des Unteren Belvedere, deren Wände noch dazu allesamt quietschbunt ausgemalt wurden.

Und damit nicht genug: Sogar im Allerheiligsten der Anstalt, dem Saal mit Klimts „Kuss“ im Oberen Belvedere, ist ein Frauenporträt von Amoako Boafo ausgestellt. Es stammt aus dem New Yorker Guggenheim Museum und hängt neben Klimts Bildnis der Fritza Riedler von 1906. Die Dargestellte verschwimmt dort in ähnlicher Weise mit dem Hintergrund und den Mustern von Möbel und Kleidung, wie es die Figuren in den Bildern des 1984 geborenen Künstlers tun.

Es steckt viel Klimt in diesen Werken, aber nicht nur: mit strahlenden Flächen von Gelb, Weiß oder Pink und nicht zuletzt auch den großen Formaten sind Boafos Bilder viel mehr auf direkte Präsenz und schnelle Wirkung angelegt, nicht zuletzt deshalb können sie in der Konkurrenz auch bestehen.

Dass Boafo sich intensiv mit der Wiener Moderne auseinandergesetzt hat, ist unübersehbar in der Schau des Belvedere, die den Titel „Proper Love“ trägt (die „angemessene Liebe“ konnte die Wiener Secession Boafo offenbar nicht bieten – 2022 sagte der Künstler eine dort geplante Ausstellung ab). Aus den häufig quadratischen Bildern Boafos schauen stolze Figuren ihr Gegenüber direkt an – Figur, Farbe und Ornament scheinen regelrecht gegen die Bildoberfläche zu drücken, um parallel ihre Stärken auszuspielen.

Dass Boako damit zum Star des internationalen Kunstmarkts wurde, hat mit Kräften zu tun, die er nicht zwingend kontrollierte: Die Entdeckung durch den Obama-Porträtisten Kehinde Wiley via Instagram 2017, die Vermittlung an das in Miami residierende, geschmacksbildende Sammlerpaar Don & Mera Rubell 2019 und nicht zuletzt die „Black Lives Matter“-Bewegung ab 2020 taten das ihre, um den Künstler rasant in den Olymp zu heben.