Kunst an der Schwelle zur Auflösung

Auch wenn nun in Krems die Namen „Picasso – Gorky – Warhol“ im Titel prangen, nimmt die Präsentation doch eine ganz andere Form als die einer Best-of-Parade an. Von Andy Warhol sind nur zwei filigrane Zeichnungen zu sehen, eine davon zeigt Mao Tse-Tung. Daneben legt ein abgeriebenes Relief aus der kambodschanischen Tempelanlage Angkor Wat eine Spur in die Sammlerbiografie: Looser, der das Angkor-Bild 1962 als Souvenir erwarb, unterstützt auch humanitäre Projekte in Asien.

Asiatisch-zurückhaltend mutet dann auch die gesamte Schau an: Steininger hat bei der Auswahl auf das Thema „Linie“ fokussiert. Und auch wenn das Gros der gezeigten Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus den USA, der Schweiz und Frankreich stammt, hat doch fast alles, was Looser auf Papier sammelte, kalligrafische Qualität.

Cy Twombly ist mit seinen obsessiven Strichen ebenso vertreten wie Arnulf Rainer, Giuseppe Penone mit seinen Bandfiguren ebenso wie Brice Marden mit seinen Liniengeflechten und Jasper Johnsmit Schraffurbildern. Die Skulptur-Schleifen von Al Taylor und Bernar Venet oder Picassos Porträtkopf „Sylvette“ sind als Zeichnungen im Raum zu verstehen.