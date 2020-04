Kulturreisen im Wohnzimmer: Zum Beispiel Dresden

Eine weiteres bemerkenswertes Projekt, das im Vorfeld der Gemäldegalerie entstand und weiter zur Verfügung steht, führte das Museum mit der Dresdner Indie-Rock-Band "Woods of Birnam" zusammen. Die Gruppe gruppierte bereits existierende Songs und anlassbezogen entstandene Kompositionen zu einem Konzeptalbum namens "How to Hear a Painting". Bei der Umsetzung der Arrangements halfen Musiker der Sächsischen Staatskapelle Dresden mit.

So entstanden teils orchestral-atmosphärische, teils rockige, teils kühle, an Depeche Mode und ähnliche Acts gemahnende Songs, die den Assoziationsraum des Museums noch weiter öffnen. Manche Titel nehmen tatsächlich den Anreiz von Kunstwerken auf - etwa das orchestrale Stück "In de Klauwen van de Adelaar", das auf das berühmte Rembrandt-Gemälde "Ganymed in den Klauen des Adlers" Bezug nimmt. Woods of Birnam betonen allerdings, dass die Stücke keine Interpretation oder musikalische Übersetzung von Bildern sein sollen - diese solle doch in den Köpfen des Publikums stattfinden.