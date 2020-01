Juwelendiebstahl Dresden: Schmuckstücke in Israel angeboten

Es war wohl einer der spektakulärsten Diebstähle der letzten Zeit: Zwei unbekannte Täter sind am 25. November im Schutz der Dunkelheit über eines der vergitterten Fenster in das berühmte Schatzkammermuseum Grünes Gewölbe aus dem 18. Jahrhunderts im Erdgeschoß des Residenzschlosses in Dresden eingedrungen.

Dazu haben sie ein Fenstergitter durchtrennt, das Fenster herausgestemmt und anschließend mit einer Axt Löcher in eine Vitrine im Juwelenzimmer geschlagen. Nach nur wenigen Minuten konnten sie mit gut zwei Dutzend der insgesamt rund 100 Teile umfassenden Juwelengarnitur mit Diamanten und Brillanten flüchten. Jene Stücke, die sie in der Kürze der Zeit nicht zu fassen bekamen, besprühten die Täter mit Feuerlöschpulver, um Spuren zu verwischen.