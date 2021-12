Kulturelles Erbe: Was Museen im Ernstfall retten

Dass historische Gebäude, die Kunstschätze beherbergen, in Brand geraten, kommt immer wieder vor. In Wien ist das Feuer in der Hofburg 1992 in Erinnerung. 2017 löste ein Blitzeinschlag eine bedenkliche Situation im Dachgeschoß der Uffizien in Florenz aus. Der Brand des Nationalmuseums in Rio de Janeiro 2018 vernichtete fast die gesamte Sammlung, auch der Feuerkatastrophe von Notre-Dame 2019 fielen wertvolle Gegenstände zum Opfer.

Waren diese Ereignisse nicht direkt mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen, so waren es Waldbrände, die 2019 und 2020 nahe ans Getty Museum in Los Angeles heranreichten, oder das Hochwasser, das 2021 das Depot des Stadtmuseums in Ahrweiler/D wegspülte, sehr wohl. Häufigere Starkregenereignisse sind eine Herausforderung, das Naturhistorische Museum (NHM) erforscht zudem, wie sich der Klimawandel auf die Gefahr des Schädlingsbefalls auswirkt. Auch Hitzewellen erfordern intensiveres Gegensteuern mithilfe der Haustechnik – was oft wieder zulasten der Öko-Bilanz der Museen geht.