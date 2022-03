Kultur und Krieg: Stellt euch vor, alle Menschen leben in Frieden

Es ist eine der eigenartigsten Eigenschaften von Musik: Sie kann dort, wo sie in schwierige Gefühle eintaucht, helfen, diese zu bewältigen, wenn schon nicht zu überwinden. Man kennt das als friedensgewöhnter Mitteleuropäer eher vom Liebeskummer der Teenagerzeit als im Kriegskontext. Aber die Zeiten haben sich hier geändert. Wer Friedenslieder hören will, der könnte an diese hier denken:

Ein bisschen Frieden: Was haben wir uns in den 1980ern über Nicoles Song-Contest-Soundtrack lustig gemacht. Ein Spott, der nun im Halse stecken bleibt. Okay, sie hatte recht. Sorry, Nicole.

Sag mir, wo die Blumen sind: Die große Marlene Dietrich stellt in der deutschen Version die wieder aktuellen Fragen: „Sag wo die Soldaten sind, über Gräbern weht der Wind?“

War (What is it good for?): Edwin Starr schrieb die Nummer in den 1970ern; Bruce Springsteen lud sie in den 1980ern mit gepresstem Leidensdruck auf. „Krieg, wofür ist er gut? Für absolut nichts“, brüllt er auf dem Livealbum „1975-’85“ besonders eindringlich.

Imagine: Auch dieser Song hatte längst eher etwas von musikalischer Touristenfalle als von echter Emotion. Es ist die rechte Zeit, das innere Sensorium wieder mit dieser großen Vision des größten Pop-Pazifisten John Lennon aufzuladen. Von „Imagine“ führt hier ein gerader Weg zu Give Peace A Chance.

Nie wieder Krieg: Auch die Indie-Ecke hat dank Tocotronic ihre Friedenshymne. „Nie wieder Krieg, das ist doch nicht so schwer“, heißt es darin in Anlehnung an Käthe Kollwitz. Und ja, es ist die Zeit, um ein bisschen plakativ zu sein.

We shall overcome: Wer eine Dosis Hoffnung braucht (wer tut das nicht?), findet hier einen Klassiker – und möge zur Version von Joan Baez greifen. Und von dort deren reichhaltiges Schaffen weiterhören.

Blowin’ in the Wind: Der große Bob Dylan darf in dieser Liste nicht fehlen. Der bekannteste Song ist nur einer von vielen.

One: Neben Angst und Trauer gibt es auch viel Zorn gegenüber diesem Krieg. Ein bisschen was davon kann man bei Metallicas beinharter Minioper über einen verzweifelten schwerstverwundeten Soldaten lassen.