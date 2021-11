Kultur-Tipps für den Lockdown: Was Bühnen und Museen im Stream bieten

Opern-Liebhaber sollten sich auch gleich den 7. Dezember rot im Kalender anstreichen. Denn während wir hierzulande nur von analogen Live-Erlebnissen träumen können, feiert man in Mailand die gewohnt pompöse Saisoneröffnung der Scala mit der Premiere von Verdis „Macbeth“. Unter der Regie von Davide Livermore ist Anna Netrebko als Lady Macbeth an der Seite des mörderischen Gatten in Person von Luca Salsi zu erleben. Übertragen wird das Schauspiel live auf Arte (20.15). Noch mehr Netrebko gibt es u.a. in einem neuen Musikfilm. Er heißt „Anna – Stage of Emotions“ und steht ab Freitag am Streamingportal von Deutsche Grammophon zum Abruf bereit.