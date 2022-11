Künstlerin Monica Bonvicini setzt Arbeit mit König-Galerie aus

Juristische Kämpfe

König war seinerseits juristisch gegen die ZEIT vorgegangen und hatte zuletzt eine einstweilige Verfügung gegen zentrale Behauptungen des im September veröffentlichten Artikels erwirkt. Bonvicini, die ihrerseits eine feministische Position vertritt und sich in ihren Werken sehr häufig mit Apparaten und Ästhetiken der Macht auseinandersetzt, sei ihrerseits aufgrund ihrer Assoziatiion mit der Galerie "Anfeindungen ausgesetzt, die sie als Person, ihre Arbeit und die bevorstehende Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie, die ohne finanzielle Unterstützung von uns wird, betreffen", heißt es in dem Statement, das von König selbst, seiner Frau Lena sowie der Parnerin Laura Attanasio unterzeichnet ist.

Die König Galerie betreibt neben ihrem Standort in Berlin eine Galerie in Seoul; eine Dependance in Wien wurde kürzlich wieder geschlossen. In naher Zukunft sei ein "Pop-Up" in Mexico City geplant, hieß es.