MeToo: Galerist Johann König erwirkt einstweilige Verfügung gegen "ZEIT"

Im vergangenen September war der Berliner Galerist Johann König, dessen Unternehmen mit mehreren Standorten - bis vor kurzem auch in Wien - weltweit aktiv ist, mit schwer wiegenden Vorwürfen konfrontiert: In der Wochenzeitung DIE ZEIT berichteten mehrere Frauen, viele davon anonym, von Übergriffen und unangemessenem Verhalten König auf diversen Partys und Kunstmessen. Diese Ereignisse hätten „definitiv nicht in der beschriebenen Form stattgefunden“, gab der Galerist danach zu Protokoll - und ging juristisch vor.

Laut einer Aussendung von Königs Berliner Anwaltskanzlei, die von der Galerie am Freitag an Journalisten weitergegeben wurde, wurde nun eine einstweilige Verfügung gegenüber dem ZEIT-Verlag erwirkt. Dieser darf nun zentrale Behauptungen des Artikels nicht mehr erheben.

"Das gerichtliche Verbot umfasst neben falschen Tatsachenbehauptungen auch eine aus Sicht des Landgerichts unzulässige Verdachtsberichterstattung" heißt es in der Pressemitteilung. "So ist es dem Verlag nunmehr u. a. verboten, in Bezug auf Johann König den Verdacht zu erwecken, dieser habe im Oktober 2019 mindestens fünf Frauen sexuell bedrängt, mit anzüglichen Bemerkungen belästigt und ihnen gegenüber seine Macht ausgespielt. Vom Verbot umfasst ist auch die Erweckung des Verdachts, Herr König habe im Oktober 2017 auf verschiedenen Partys anlässlich der französischen Kunstmesse FIAC in Paris mehrere Frauen

unangemessen berührt. Damit sind die schwerwiegendsten Vorwürfe, über die “DIE ZEIT” geschrieben hatte, untersagt."