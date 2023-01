Künstler Ugo Rondinone ließ Rogerer Federer fliegen

Es war eine der vielbeachteten Ausstellungen, die im vergangenen Jahr im Umfeld der Biennale Venedig stattfanden: In der Scuola Grande San Giovanni Evangelista, einem ehemaligen Gebäude einer geistlichen Bruderschaft, hatte der Schweizer Kunststar Ugo Rondinone Kulpturen nicht nur am Boden platziert, sondern auch von der Decke hängend installiert. "Burn Shine Fly", so der Titel des aufwändigen Projekts, brachte zeitgenössische Kunst und barocke Räumlichkeiten in einen spannenden Dialog.

Was die wenigsten wussten: Die Vorlage für einige der blauen Männerfiguren, die da von der Decke hingen, lieferte niemand geringerer als der Tennis-Star und Rondinones Schweizer Landsmann Roger Federer. Publik gemacht wurde dies durch die Bank Credit Suisse, für die Federer als Markenbotschafter arbeitet. Sie publizierte auch ein Video über die Zusammenarbeit. Federer musste sich demnach in einem aufwändigen Prozess an Seilen aufhängen und völlig in Abgussmaterial einwickeln lassen, um zur Skulptur werden zu können. "Wenn ich Federer am Platz sehe, sehe ich jemanden, der fliegen kann", sagt Rondinone im Video. "Ich dachte also, es würde gut passen."