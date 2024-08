Künstler Peter Raneburger: "Mir fehlt die Anarchie"

Blumen aus Fleisch

Er selbst konzipiert seine Ausstellungen nach den Eindrücken, die rund um die Galerie oder das Museum hat. So ist etwa die Serie „Don’t talk about the flowers“ entstanden. „Die Galerie lag in einer ,besseren Gegend‘“. Da regte sich in Raneburger Widerstand, den er in seiner Arbeit ausdrücken wollte. „Wir sind alle gleich. Ich hab dann überlegt, was uns alle eint. “ Wer die Fotografien von eigentümlichen „Fleischblumen “ (so nennt sie Galeristin Martina Dorner) näher betrachtet, der kriegt schnell eine Ahnung, was Raneburger als Antwort gefunden hat. „Arschlöcher.“ Er reiste dafür mit seiner Tochter, die Fotografin ist, durch ganz Österreich und dokumentierte Anusse, „von Männern, Frauen, weiß, schwarz, alt, jung.“ Der Titel der Reihe bedeutet auf Deutsch übrigens: „Red nicht um den heißen Brei herum.“