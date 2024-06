Wie der Künstler TOMAK den Menschen im Gedärm der Maschine sucht

Es ist eine nicht ganz zufällige Fügung, dass die jüngsten Erzeugnisse dieses Bilderkosmos nun in einer ehemaligen Montagehalle für Industriemaschinen einen stimmigen Rahmen bekommen und als Installation wirken können: Das private Museum Angerlehner in Thalheim bei Wels hatte es TOMAK vor geraumer Zeit angetan, der dort jüngst neu bestellte Kurator Antonio Paula da Silva erarbeitete mit dem Künstler eine Schau, die als Resonanzraum für den gegenwärtigen Mensch-Maschinen-Diskurs hervorragend funktioniert.

TOMAK wurde in den Nullerjahren mit Zeichnungen bekannt, die eine Selbstbefragung und -Offenlegung wie am Seziertisch praktizierten: Das Gesicht des Künstlers selbst diente häufig als Motiv, zur Dekonstruktion dienten minutiös dargestellte chirurgische Geräte oder medizinische Darstellungen, aber auch Texte. Das Hadern mit der eigenen handwerklichen Perfektion und der selbst geschaffenen Ich-Marke schien sich danach oft in Übermalungen und Attacken auf das präzise bildnerische Instrumentarium auszudrücken.