Künstler Christian Rosa in den USA wegen Kunstfälscherei gesucht

"Das Geheimnis ist draußen"

Rosa hatte zuletzt in Los Angeles gelebt und soll laut Staatsanwaltschaft versucht haben, mit dem Erlös aus dem Verkauf der gefälschten Kunstwerke eine Hypothek auf sein dortiges Haus zu bezahlen. Als das Branchenmagazin Artnet im Jänner erstmals über den Verdacht berichtete, verließ Rosa allerdings die USA. Er soll sein Haus verkauft und versucht haben, den Erlös außer Landes zu transferieren. Wie es im Dokument des Staatsanwalts heißt, soll er an seinen Komplizen eine e-Mail verfasst haben, in der er schrieb: "The Secret is Out" (Das Geheimnis ist draußen").

Er soll auch Pettibons Studio kontaktiert haben - seiner Darstellung zufolge seien die gefälschten Blätter, die an Pettibons Bilder von Surf-Wellen anschließen, "übermalte Drucke, die ein Freund aus Österreich gemacht hat". Der "Freund aus Österreich" soll demnach Rosas Komplize sein. Laut Artnet könnte Rosa aber unfertige Blätter während eines Besuchs in Pettibons Atelier mitgenommen und auf eigene Faust "vervollständigt" haben. Wie die New York Times berichtet, gab es auf Pettibons Twitter-Account einen Beleg für einen solchen Besuch - dieser sei im ton aber untypisch für den Künstler und könnte ebenfalls gefälscht worden sein