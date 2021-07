Klicken Sie auf dieses Bild, es wird Ihr Leben verändern!

"Now It’s Over", "Jetzt ist’s vorbei", so lautet der kokette Titel der Ausstellung der Wiener Galerie Meyer Kainer (bis 27. 2.). Gerade mal einen Häuserblock entfernt, an der Akademie der bildenden Künste, hat der in Brasilien geborene und in Wien aufgewachsene Christian Rosa 2012 seinen Abschluss gemacht, als Schüler des Punk- und Pop-affinen Malers Daniel Richter.

Seitdem hat Rosa eine wilde Fahrt hingelegt – die Bienentanz-artigen Strichgemälde, die in der Schau zu sehen sind, könnten eine Ahnung davon geben. Der Künstler, der teils in Los Angeles lebt, wurde zum Liebling einer spekulativ agierenden Sammlerschicht und spielte die Rolle des malenden Rockstars mit. In Videos sieht man ihn am Skateboard, mal im Ferrari (das Geschenk eines Sammlers, sagt er), erlebt ihn biertrinkend, rauchend, partymachend. 2014, am Höhepunkt der Rosa-Welle, wurde ein Gemälde bei Sotheby’s um 116.500 Pfund verkauft; geschätzt worden war es auf 15.000 Pfund.