Kritik zu "Billie": Demütigungen eines „schwarzen Stars“

Heute gehört „Strange Fruit“, der von den unfassbaren Lynchmorden an der schwarzen Bevölkerung in den Südstaaten der USA erzählt, zu den Klassikern unter den Protestsongs.

Billie Holiday, als Eleanora Fagan 1915 in Philadelphia geboren und in New York 1959 erst 44-jährig tragisch verstorben, zählt – sachlich formuliert – zu den bedeutendsten Jazzsängerinnen der USA. Sie spielte von Louis Armstrong über Count Basie und Artie Shaw mit den Größen ihrer Zeit und wurde ein „schwarzer Star“ – was unzählige Demütigungen bedeutete: So konnte sie bei ihren Auftritten mit gemischten Bands nicht in den gleichen Hotels wie die Weißen absteigen oder wurde im Restaurant nicht bedient.