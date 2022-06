Kritik: Stöhnen vom Notenblatt und Schmusen mit dem Tod

Die Performance „Joy“ von Michiel Vandevelde, die am Samstag im Wiener Volkstheater Festwochen-Premiere hatte, beruft sich ausdrücklich auf die Gedanken der Sexpositivity.

Die Premiere ist die Fortsetzung der Pride-Parade mit anderen Mitteln, einige Zuschauer wechselten offenbar direkt vom Ring auf die Zweierlinie, das Publikum war hörbar gut gelaunt.

Zu Beginn stellen sich die Darstellenden vor und definieren ihre Vorstellung von Sexualität und Freude: „Ich will kommen, wie ich will, mit mir, mit einer anderen Person, oder mit mehreren Menschen gleichzeitig!“ – „Mein Name ist Maia, ich bin Escort, ich fick das Patriarchat, aber nicht gratis.“ – „Ich bin der Choreograf, und ich neige der Ansicht zu, alles ist Sex.“ Auch die Zuschauer dürfen etwas sagen: „Ich möchte Menschen ohne Masken treffen!“