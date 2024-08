Lieder von Liebe, Schmerz und Tod, die sich in die Seele einbrennen

Höchste Empfindsamkeit

Hinterhäuser lässt mit höchster Empfindsamkeit den Schmerz der Vergänglichkeit spüren. Solche musikalischen Momente brennen sich in die Seele ein. Goerne kann aus dem Vollen schöpfen. Sein Bariton kann sich vom tiefen Bass in tenorale Höhen schwingen. Doch nie nur um des Effekts willen, alles hat eine Bedeutung wie bei seinem Partner am Klavier, der Emotionen mit Tiefsinn in Töne fasst.

Mit kristallinen Anschlägen, scharf wie Tropfen eines Eisregens intoniert er zu Beginn die Erbarmungslosigkeit in Schostakowitschs „Wahrheit“ oder lässt Sphärenklänge bei dessen „Liebe“ hören. Atemberaubend der Wechsel in Mahlers Farbenwelt wie die zarte Klage, die das Leid des Jünglings vorwegnimmt, der in „Nicht wiedersehen!“ seine Geliebte nur noch im Grab vorfindet. Mit Schostakowitschs „Tod“ schließen diese beiden Künstler denkwürdig den Kreis in ihrer musikalischen Seelenlandschaft.

Das Publikum würdigte diese vollkommenen Interpretationen mit höchsten Akklamationen.