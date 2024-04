Eine humorvolle und mitreißende Revue: "La Cage aux Folles" in Klagenfurt

von Helmut Christian Mayer

Zuerst gab es das erfolgreiche Schauspiel (1973), dann den erfolgreichen Film (1978) mit Michel Serrault und Ugo Tognazzi in den Hauptrollen. 1983 schufen Jerry Herman (Musik und Gesangstexte) und Harvey Fierstein (Text) auch noch das sehr erfolgreiche, weltweit aufgeführte Musical: Jetzt feiert „Ein Käfig voller Narren“ („La Cage aux Folles“) am Stadttheater Klagenfurt in deutscher Fassung (Erika Gesell und Christian Severin) seine umjubelte Premiere.

Dafür sorgt einmal mehr Andreas Gergen, der in der letzten Saison hier am Haus erfolgreich „Sound of Music“ inszenierte. Der deutsche Regisseur, er wird 2025/26 die Intendanz der Bühnen Baden übernehmen, zeigt eine ungemein mitreißende Revue in blinkenden Bühnenbildern und glitzernden Kostümen voller Paradiesvögel und Travestie mit viel Humor und Gags, die das Publikum teils zu Lachtürmen hinreißen. Mitreißend rasant auch die Tanznummern der „Cagelles“ (Choreographie: Wei-Ken Liao), die schillernd hemmungslose Lebenslust versprühen. Aber er gibt auch genügend Raum für die melancholischen Probleme des alterndes Schwulenpaares.