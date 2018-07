Kritik "Beatrice Cenci": Schutzbedürftige, im Stich gelassen

Mit viel Inszenierungs- und Gestaltungswillen wurde das Werk auf die Bühne gebracht: Johannes Erath (Regie), Katrin Connan (Bühne) und Katharina Tasch (Kostüme) suggerieren eine Art postutopisches Mittelalter, mit orangen Perücken, kühlen Bildern und goldglänzendem Schutz für das gräfliche Gemächt. Graf Francesco (Christoph Pohl) singt wie der bitterböse Zwilling von Frank Sinatra seine Schlechtigkeit im Glitzersakko in ein Crooner-Mikrofon. Beatrice (stark: Gal James) hält beim Todesurteil nicht sich selbst, sondern einer Puppe die Ohren zu – und macht so umso betroffener. Was überraschend ist, da die Emotion sonst der Konstellation geopfert wird: Warum Francesco so ein Widerling ist, warum die Kirche so korrupt – das wird nicht nachfühlbar gemacht, sondern als gegeben vorausgesetzt, vielleicht als Fingerzeig auf die solches gemeinhin übererklärende Operntradition.

Die Wiener Symphoniker unter Dirigent Johannes Debus leisten Verdienstvolles, lassen den Sängern Raum und der Musik ihr Eigenleben. Am Schluss dann, als Beatrice und Lucrezia (Dshamilia Kaiser) aus Kirchenmannhand den Giftbecher erhalten, gibt es gleißendes Licht in die Publikumsaugen – und verdienten Applaus.