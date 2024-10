"Alte Meisterin": Ein Atelier auf der Bühne sagt wenig über Malerei

Solche Dinge erfährt man in der Kunst-Performance-Musik-Collage „Alte Meisterin“, die Regisseurin Sara Ostertag mit ihrem Kollektiv Makemake Produktionen am Mittwoch zur Uraufführung brachte. Die Bühne des Wiener Kosmos Theater wurde dafür zum offenen Atelier – am Werk ist bei dem Stück allerdings die Malerin Eva Beresin, die kein Problem hat, sich bei ihrer virtuosen Schnellmalerei über die Schultern schauen zu lassen.

Wie Kunst entsteht

Die aus Ungarn stammende Malerin, die erst kürzlich den Sprung zu internationaler Anerkennung schaffte und jüngst mit einer Albertina-Schau bedacht wurde, nutzt Motive Lassnigs als Ausgangspunkte für Bilder. Sie bemalt auch die Akteurinnen Veronika Glatzner und Clara Liepsch und an einem Punkt sich selbst. Was unweigerlich die Frage aufwirft, worum es eigentlich geht: Um Lassnig? Um Beresin? Um den künstlerischen Prozess?