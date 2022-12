Krisen als Chance, die Aufklärungsfunktion der Künste zu stärken

Multiple Krisen sieht Karola Kraus als „Chance, die Bildungs- und Aufklärungsfunktion der Künste zu stärken und zu betonen“. Die Direktorin des Mumok stellte am 14. Dezember ihre Pläne für das Jahr 2023 vor. Das Spektrum reicht dabei von „Avantgarde and Liberation. Zeitgenössische Kunst und dekoloniale Moderne“ bis zu „Nie wieder. Immer wieder. Krieg“.

„Gerade in Krisenzeiten ist es erforderlich, Visionen und progressiven Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform zu geben und neue Wege zu ermöglichen, um eine immer komplexere Realität erfahrbar machen zu können“, so Kraus in Hinblick auf Corona, Krieg und Klimakrise. Besonders am Herzen liegt Kraus dabei die Erleichterung des Zugangs zu Kunst und Kultur „für alle Menschen“. So startet 2023 „Ludwig goes Digital“, ein Projekt zur partizipativen Forschung und Vermittlung der Sammlung Ludwig im mumok, das sich der aktiven Zusammenarbeit mit jungen Besucherinnen und Besuchern widmet. Ziel sei es, ein „exploratives digitales Angebot zur Vermittlung der Sammlung zu schaffen, das komplexe wissenschaftliche Themen und künstlerische Strategie in eine intuitive Datenvisualisierung überführt“.